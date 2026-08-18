Паркомісце в обмін на мільйонні контракти? ЗМІ дослідили зв’язки замголови Агентства відновлення

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Заступник голови Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури Юрій Сверба, який відповідає за закупівлі, доброчесність і прозорість, орендує паркомісце у власника компанії, що постачає продукцію державним енергетичним підприємствам.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на розслідування інформаційно-аналітичного порталу "Коментарі".

Як зазначають журналісти, з лютого 2025 року Сверба користується машиномісцем площею 18,2 кв. м, яке належить Едуарду Маргаряну — керівнику та власнику 75% ТОВ "Техснабкомплект Сервіс".

За даними видання, компанія Маргаряна постачає електротехнічне обладнання підрозділам "Енергоатома", "Укренерго", "Укртранснафти" та іншим державним підприємствам.

Як змінилася кількість контрактів

У розслідуванні журналісти звернули увагу на динаміку договорів "Техснабкомплект Сервіс" після призначення Сверби та початку оренди ним паркомісця.

"Між призначенням Сверби та початком оренди паркомісця компанія підписала лише три договори загальною вартістю 197,9 тис. грн. Натомість після 3 лютого 2025 року, коли посадовець почав користуватися майном Маргаряна, ТСКС уклала 26 договорів у Prozorro на 15,04 млн грн", — пише видання.

За підрахунками авторів розслідування, на період після початку оренди припало 89,7% усіх договорів ТСКС, укладених після призначення Сверби, та 98,7% їхньої загальної вартості.

Водночас змінювався і загальний виторг компанії. У 2022 році він становив 21,98 млн грн, у 2023-му — 84,80 млн грн, у 2024-му — 134,21 млн грн, а у 2025 році, першому повному році після призначення Сверби, — 164,37 млн грн.

Таким чином, за три роки виторг ТОВ "Техснабкомплект Сервіс" збільшився приблизно у 7,5 раза.

Що відомо про майно Сверби

Окремо автори розслідування проаналізували майнові обставини самого Юрія Сверби.

За даними журналістів, напередодні придбання квартири площею 85,8 кв. м вартістю від 5,5 до майже 6 млн грн посадовець позичив у брата та співмешканки близько 2,7 млн грн.

Водночас, як зазначається у матеріалі, після цього Сверба повертав борги, інвестував в облігації внутрішньої державної позики та безоплатно користувався автомобілем Volvo XC90, оформленим на співмешканку. Вартість автомобіля, за даними розслідування, становить 752,8 тис. грн.

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