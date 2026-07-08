Численний чи чисельний: ці слова плутають навіть освічені українці
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Ці прикметники мають різні значення і вживаються в різних ситуаціях
В українській мові слова "численний" і "чисельний" звучать дуже схоже, через що їх нерідко використовують як синоніми. Насправді ж вони мають різне значення, і неправильний вибір слова може зробити вислів мовною помилкою.
Запам'ятати різницю нескладно, якщо знати, що саме означає кожне з них. "Телеграф" розповість, як правильно вживати ці слова в українській мові.
Прикметник "численний" означає великий за кількістю, багаточисельний, той, якого багато.
Правильні приклади:
- численна аудиторія;
- численні звернення;
- численні помилки;
- численні гості;
- численна армія.
Тобто слово відповідає на запитання: "багато чи мало?"
Прикметник "чисельний" пов'язаний із числом, кількістю, числовими показниками або обчисленнями.
Правильні приклади:
- чисельний склад колективу;
- чисельний показник;
- чисельний метод;
- чисельне значення;
- чисельне моделювання.
У цьому випадку йдеться не про те, що когось або чогось багато, а про кількісну характеристику чи розрахунки.
Як не помилитися
Щоб швидко перевірити себе, достатньо поставити просте запитання. Якщо можна сказати "багато людей", "багато звернень", "багато помилок", потрібно вживати "численний". Якщо ж мова про кількість, число, показник або математичні розрахунки, правильним буде "чисельний".
Наприклад:
"Чисельні гості прийшли на свято" – помилка.
"Численні гості прийшли на свято" – правильно.
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"Численний склад працівників підприємства становить 250 осіб" — помилка.
"Чисельний склад працівників підприємства становить 250 осіб" – правильно.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" пояснював, чому ніколи не варто казати "велике дякую": як насправді правильно дякувати українською.