Численний чи чисельний: ці слова плутають навіть освічені українці

Ці прикметники мають різні значення і вживаються в різних ситуаціях

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В українській мові слова "численний" і "чисельний" звучать дуже схоже, через що їх нерідко використовують як синоніми. Насправді ж вони мають різне значення, і неправильний вибір слова може зробити вислів мовною помилкою.

Запам'ятати різницю нескладно, якщо знати, що саме означає кожне з них. "Телеграф" розповість, як правильно вживати ці слова в українській мові.

Прикметник "численний" означає великий за кількістю, багаточисельний, той, якого багато.

Правильні приклади:

численна аудиторія;

численні звернення;

численні помилки;

численні гості;

численна армія.

Тобто слово відповідає на запитання: "багато чи мало?"

Прикметник "чисельний" пов'язаний із числом, кількістю, числовими показниками або обчисленнями.

Правильні приклади:

чисельний склад колективу;

чисельний показник;

чисельний метод;

чисельне значення;

чисельне моделювання.

У цьому випадку йдеться не про те, що когось або чогось багато, а про кількісну характеристику чи розрахунки.

Розібратися легко

Як не помилитися

Щоб швидко перевірити себе, достатньо поставити просте запитання. Якщо можна сказати "багато людей", "багато звернень", "багато помилок", потрібно вживати "численний". Якщо ж мова про кількість, число, показник або математичні розрахунки, правильним буде "чисельний".

Наприклад:

"Чисельні гості прийшли на свято" – помилка.

"Численні гості прийшли на свято" – правильно.

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"Численний склад працівників підприємства становить 250 осіб" — помилка.

"Чисельний склад працівників підприємства становить 250 осіб" – правильно.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" пояснював, чому ніколи не варто казати "велике дякую": як насправді правильно дякувати українською.