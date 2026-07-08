"Численний" или "чисельний": эти слова путают даже образованные украинцы

Эти прилагательные имеют разные значения и употребляются в разных ситуациях

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В украинском языке слова "численний" и "чисельний" звучат очень похоже, поэтому их нередко используют как синонимы. На самом же деле они имеют разное значение, и неправильный выбор слова может сделать выражение языковой ошибкой.

Запомнить разницу несложно, если знать, что означает каждое из них. Телеграф расскажет, как правильно употреблять эти слова в украинском языке.

Прилагательное "численний" означает большое по количеству, многочисленное, то, которого много.

Правильные примеры:

численна аудиторія;

численні звернення;

численні помилки;

численні гості;

численна армія..

То есть слово отвечает на вопрос: "много или мало?"

Прилагательное "чисельний" связано с числом, количеством, числовыми показателями или вычислениями.

Правильные примеры:

чисельний склад колективу;

чисельний показник;

чисельний метод;

чисельне значення;

чисельне моделювання.

В этом случае речь идет не о том, что кого-то или чего-то много, а о количественной характеристике или расчетах.

Разобраться легко

Как не ошибиться

Чтобы быстро проверить себя, достаточно задать простой вопрос. Если можно сказать "многие люди", "многие обращения", "много ошибок", нужно употреблять "численний". Если же речь о количестве, числе, показателе или математических расчетах, правильным будет "чисельний".

Например:

"Чисельні гості прийшли на свято" – ошибка.

"Численні гості прийшли на свято" – правильно.

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"Численний склад працівників підприємства становить 250 осіб" — ошибка.

"Чисельний склад працівників підприємства становить 250 осіб" – правильно.

Напомним, ранее "Телеграф" объяснял, почему никогда не стоит говорить "большое спасибо": как на самом деле правильно благодарить украинский.