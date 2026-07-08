"Численний" или "чисельний": эти слова путают даже образованные украинцы
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Эти прилагательные имеют разные значения и употребляются в разных ситуациях
В украинском языке слова "численний" и "чисельний" звучат очень похоже, поэтому их нередко используют как синонимы. На самом же деле они имеют разное значение, и неправильный выбор слова может сделать выражение языковой ошибкой.
Запомнить разницу несложно, если знать, что означает каждое из них. Телеграф расскажет, как правильно употреблять эти слова в украинском языке.
Прилагательное "численний" означает большое по количеству, многочисленное, то, которого много.
Правильные примеры:
- численна аудиторія;
- численні звернення;
- численні помилки;
- численні гості;
- численна армія..
То есть слово отвечает на вопрос: "много или мало?"
Прилагательное "чисельний" связано с числом, количеством, числовыми показателями или вычислениями.
Правильные примеры:
- чисельний склад колективу;
- чисельний показник;
- чисельний метод;
- чисельне значення;
- чисельне моделювання.
В этом случае речь идет не о том, что кого-то или чего-то много, а о количественной характеристике или расчетах.
Как не ошибиться
Чтобы быстро проверить себя, достаточно задать простой вопрос. Если можно сказать "многие люди", "многие обращения", "много ошибок", нужно употреблять "численний". Если же речь о количестве, числе, показателе или математических расчетах, правильным будет "чисельний".
Например:
"Чисельні гості прийшли на свято" – ошибка.
"Численні гості прийшли на свято" – правильно.
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"Численний склад працівників підприємства становить 250 осіб" — ошибка.
"Чисельний склад працівників підприємства становить 250 осіб" – правильно.
Напомним, ранее "Телеграф" объяснял, почему никогда не стоит говорить "большое спасибо": как на самом деле правильно благодарить украинский.