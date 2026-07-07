Дикі тварини захопили популярний парк у Харкові: відпочивальників закликали бути обережними

Тварини активно змінюють територію, а відвідувачів закликають триматися на відстані

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На березі річки Харків у Журавлівському гідропарку оселились дикі гості — відпочивальників закликають не наближатись до тварин. Це — бобри. Вони активно підлаштовують простір під себе та знищують висаджені дерева.

Як розповідає "Суспільне", їхні нори виявили навесні під час облаштування пляжу. З того часу на рахунку пухнастих "дизайнерів" з десяток великих дерев та молоді верби, висаджені на заміну попереднім насадженням. Старі дерева вони або повалили, або погризли так, що їх довелось видалити. Молоді ж верби бобер поперегризав. Фахівцям вдалось їх врятувати в теплицях.

У КП "Харківзеленбуд" зазначають, що точно визначити кількість бобрів неможливо, адже вони ведуть переважно нічний спосіб життя. Водночас працівники вже фіксували тварину рано вранці під час відпочинку на березі.

Бобри тут почуваються добре, бо там, де погана екологія, брудна вода, бобри не живуть, і для нас це гарний знак, що тут все більш-менш підходить під уподобання бобрів Андрій Кравченко, речник КП

Щоб захистити дерева їх обгорнули захисними сітками висотою близько 80 сантиметрів. Проте бобрам "запропонували" компенсацію — ввечері біля хатин кладуть свіжі гілки берези та верби, кору. За порадою зоопарку — додали овочі. Бобри отримують моркву, капусту, яблука.

У КП наголошують: тварин не слід турбувати, а людям радять утримуватися від контакту з ними під час відпочинку в парку.

Чи небезпечно зустріти бобра

У дорослого бобра видима частина чотирьох передніх різців становить близько 2–2.5 сантиметрів у довжину

Бобри — переважно нічні тварини, які відіграють важливу роль в екосистемі, проте в природі можуть становити небезпеку при близькому контакті. Вони досягають до 1 метра довжини і ваги близько 30 кг, здатні довго перебувати під водою та швидко пересуватися.

Хоча зазвичай бобри уникають людей, у разі загрози або хвороби можуть проявляти агресію та завдати серйозних травм укусами. В Білорусі чоловік помер після того, як його покусав бобер — загиблий намагався сфотографуватися з дикою твариною під час риболовлі. Зуби бобра пошкодили стегнову артерію.

В Україні також були випадки нападу бобрів — на Житомирщині скажена тварина накинулась на людину у її дворі. Бобер пройшов кілометр від водойми, де жив.

Раніше "Телеграф" розповідав, що у Запоріжжі дикі тварини цупили в людей не тільки їжу, а й навіть взуття. Кабани не бояться людей та вільно підходять до них.