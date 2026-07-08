Обычные холодильники выходят из моды: их заменяют новыми элегантными решениями (видео)

Сейчас многие стремятся к более чистому и изысканному внешнему виду кухни

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

Обычные холодильники становятся все менее популярным на современных кухнях. В 2026 году среди дизайнеров интерьеров набирает силу тенденция, которая делает пространство более элегантным.

Об этом пишет Oeste Geral. Речь идет о встраиваемых холодильниках.

Основная причина – стремление к более чистому и изысканному внешнему виду. В отличие от обычных моделей, встраиваемые холодильники скрыты за панелями, которые имеют ту же отделку, что и кухонные шкафы, создавая единый стиль во всей кухне.

Эта визуальная интеграция особенно ценится в помещениях открытой планировки, где кухня, столовая и гостиная находятся в одном пространстве. В результате получается более гармоничное и современное пространство.

Основные преимущества встраиваемых холодильников:

Элегантный и минималистичный внешний вид.

Полная интеграция с мебелью.

Ощущение более просторного и организованного пространства.

Эстетическое улучшение кухни.

Гармония в планировках открытого типа.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о японском методе хранения вещей, который освободит половину места в шкафу.