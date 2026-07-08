Обычные холодильники выходят из моды: их заменяют новыми элегантными решениями (видео)
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Сейчас многие стремятся к более чистому и изысканному внешнему виду кухни
Обычные холодильники становятся все менее популярным на современных кухнях. В 2026 году среди дизайнеров интерьеров набирает силу тенденция, которая делает пространство более элегантным.
Об этом пишет Oeste Geral. Речь идет о встраиваемых холодильниках.
Основная причина – стремление к более чистому и изысканному внешнему виду. В отличие от обычных моделей, встраиваемые холодильники скрыты за панелями, которые имеют ту же отделку, что и кухонные шкафы, создавая единый стиль во всей кухне.
Эта визуальная интеграция особенно ценится в помещениях открытой планировки, где кухня, столовая и гостиная находятся в одном пространстве. В результате получается более гармоничное и современное пространство.
Основные преимущества встраиваемых холодильников:
- Элегантный и минималистичный внешний вид.
- Полная интеграция с мебелью.
- Ощущение более просторного и организованного пространства.
- Эстетическое улучшение кухни.
- Гармония в планировках открытого типа.
Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о японском методе хранения вещей, который освободит половину места в шкафу.