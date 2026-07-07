7 рослин, що відлякують комарів — посади поруч з будинком і забудь про укуси

Комахи-кровопійці можуть сильно зіпсувати відпочинок сім’ї, особливо з маленькими дітьми. Але позбутися їх допоможуть невибагливі трави

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Головна ідея захисту від комарів полягає в тому, що є кілька рослин, аромати яких відлякують комах геть. Тобто достатньо буде висадити ці культури поруч із місцем відпочинку, біля доріжок, неподалік альтанки чи будинку, щоб у рази знизити ризик укусів.

Пропонуємо посадити ці 7 рослин, або кілька з них, щоб відлякати комарів. Садити можна відразу в ґрунт (насінням або розсадою), а можна скористатися великими горщиками, які, до речі, буде зручно поставити саме туди, де є потреба.

Які рослини відлякують комарів. Інфографіку підготовлено за допомогою ШІ

Кінза. Ця ароматна зелень дуже швидко росте і пахне, але при цьому дуже не подобається комарам. Лаванда. Багаторічна декоративна рослина, яка подобається багатьом, але не літаючим кровопивцям. Головне, посадіть лаванду на сонячне місце. М’ята, у тому числі котяча. Швидко розростається, її можна косити за потреби. Садити краще у легку півтінь, і комарам це дуже не сподобається. Гвоздика. Бутони цієї квітки сильно пахнуть та відлякують комарів. Цим також можна скористатися і по-іншому: настояти бутони на воді та обприскати настоєм те місце, де зазвичай відпочиваєте. Базилік, куди ж без нього. Ця чудова рослина майстерно відлякує не тільки комарів, а й попелицю, трипсів, білокрилку, гусениць. Чебрець має чарівний запах, який знову-таки чомусь не припав до смаку комарам. Щільні посадки цієї трави вздовж доріжок урятують ваших маленьких домочадців від комариних укусів. Декоративна цибуля, включаючи шніт-цибулю, також чудово справляється з місією "прожени комара". Ці рослини і красиві, і корисні, і невибагливі.

Бонус для наших читачів: Щоб у вашу кімнату не залітали комарі та мухи, поставте на підвіконня горщик із пеларгонією. Ця чудова рослина, яка також називається "калачик", відлякає всіх неприємних комах.

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Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що саме приваблює комарів у людях.