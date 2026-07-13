Як навчити собаку випльовувати знайдену їжу: проста порада від кінолога

Пошук їжі та бажання щось спробувати на смак — це природна поведінка для улюбленця, а не ознака того, що він голодний

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Під час прогулянок багато собак підбирають із землі їжу або різні предмети. Через це їхні власники часто хвилюються та не знають, як правильно реагувати.

Така поведінка є цілком природною, як розповів "Телеграфу" експерт кінолог приватного клубу SIRKO CLUB Тетяна Працонь. Вона пояснює, що бажання шукати та знаходити їжу закладене у собак від народження. Саме тому боротися з цією звичкою варто правильним навчанням, а не покаранням.

Особливо пошук їжі помітний у цуценят, які досліджують навколишній світ і прагнуть спробувати на смак листя, палички чи інші знайдені предмети. Коли ж собака знаходить їжу, вона сприймає це як власний успіх.

Саме тому кінолог не радить сварити улюбленця або силою забирати знахідку. Така реакція лише створює конфлікт між власником і собакою та не допомагає розв'язати проблему.

Що робити у такому випадку

Натомість експерт рекомендує використовувати метод обміну. Якщо пес випльовує знайдену їжу за командою, він повинен отримати більш привабливі ласощі. Так собака поступово розуміє, що виконання команди приносить винагороду.

Для цього варто регулярно відпрацьовувати команди "Фу", "Плюнь", "Дай" або будь-яку іншу зручну для власника. Головне, щоб у тварини сформувався стійкий рефлекс: після команди потрібно відкрити пащу, виплюнути предмет і звернути увагу на господаря, який після правильного виконання обов'язково заохотить її смаколиком.

Дівчина дає смаколик собаці. Фото: vogdog

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, яка порода собак найкраще підходить для дітей.