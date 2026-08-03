Багато хто не помічає: у "АТБ" можна купити хороші товари за копійки через "дефект"

Щодо цих питань в компанії встановлені суворі правила

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У всіх магазинах мережі "АТБ" уважно ставляться до якості товарів, що продаються. Тож, якщо термін придатності продуктів або товарний вигляд псуються, їх виставляють на вітрину зі зниженою ціною.

Про це "Телеграфу" розповів працівник мережі "АТБ". За його словами, цей процес називається уцінка.

Водночас він зазначив, що, фактично, це не є знижкою на товар. Це реалізація товару, який вже не можна продавати за його звичайною ціною.

"Якщо товар вже перебуває на межі терміну придатності — це не знижка. Це називається уцінка. Цей товар уцінюють і викладають на вітрини. Тобто покупець бачить, що цей товар знижений в ціні. Знижений в ціні буває він як деформований — пошкоджена упаковка або ще щось, або термін придатності підходить", — розповів працівник мережі

Що в "АТБ" роблять з фруктами, які починають псуватись?

Як повідомляв "Телеграф", за словами співробітника "АТБ", фрукти, які вже не можна продавати, не відправляються на переробку (наприклад, абрикоси на курагу, або виноград на родзинки) через власні торгові марки мережі, такі як "Своя лінія", "Розумний вибір" та інші. Всі товари, які втратили ліквідність, відразу йдуть на утилізацію і це може повторюватись навіть по п'ять разів на день.

Раніше "Телеграф" розповідав про простий секрет, завдяки якому можна швидко обійти чергу в "АТБ".