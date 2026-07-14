Не виливайте олію після жарки: вона допоможе у ремонті та захистить інструмент
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Цей рослинний жир може заощадити гроші
Використану кулінарну олію не варто поспішати виливати чи викидати після приготування їжі. Вона може ще знадобитися для різних побутових справ.
Такий підхід допомагає зменшити кількість відходів і повторно використати матеріал. У виданні TN розповіли, що з неї можна зробити.
Один із найпопулярніших способів повторного використання — виготовлення домашнього мила. Також стара олія може стати корисною для інших справ:
- змащування скрипучих петель;
- захисту металевих інструментів від іржі;
- догляду за замками, які погано працюють;
- використання в спеціальних олійних лампах;
- видалення залишків фарби зі шкіри рук;
- зняття наклейок та етикеток із банок і контейнерів.
Зауважте, що перед повторним використанням олію радять охолодити та перелити у щільно закриту ємність.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чому старі подушки не варто одразу викидати. Навіть речі, які вже втратили свій первісний вигляд, можуть знайти нове застосування під час ремонту, допомогти у побуті та заощадити гроші на покупці додаткових матеріалів.