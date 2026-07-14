Не выливайте масло после жарки: оно поможет в ремонте и защитит инструмент
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Этот растительный жир может сэкономить деньги
Использованное кулинарное масло не следует торопиться выливать или выбрасывать после приготовления пищи. Оно может еще пригодиться для разных бытовых дел.
Такой подход помогает снизить количество отходов и повторно использовать материал. В издании TN рассказали, что из него можно сделать.
Один из самых популярных способов повторного использования – изготовление домашнего мыла. Также старое масло может стать полезным для других дел:
- смазки скрипучих петель;
- защиты металлических инструментов от ржавчины;
- ухода за плохо работающими замками;
- использования в специальных масляных лампах;
- удаления остатков краски из кожи рук;
- снятия наклеек и этикеток из банок и контейнеров.
Учтите, что перед повторным использованием масло советуют охладить и перелить в плотно закрытую емкость.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, почему старые подушки не следует сразу выбрасывать. Даже вещи, уже потерявшие свой первоначальный вид, могут найти новое применение во время ремонта, помочь в быту и сэкономить деньги на покупке дополнительных материалов.