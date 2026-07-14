Не выливайте масло после жарки: оно поможет в ремонте и защитит инструмент

Этот растительный жир может сэкономить деньги

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Использованное кулинарное масло не следует торопиться выливать или выбрасывать после приготовления пищи. Оно может еще пригодиться для разных бытовых дел.

Такой подход помогает снизить количество отходов и повторно использовать материал. В издании TN рассказали, что из него можно сделать.

Один из самых популярных способов повторного использования – изготовление домашнего мыла. Также старое масло может стать полезным для других дел:

смазки скрипучих петель;

защиты металлических инструментов от ржавчины;

ухода за плохо работающими замками;

использования в специальных масляных лампах;

удаления остатков краски из кожи рук;

снятия наклеек и этикеток из банок и контейнеров.

Подсолнечное масло. Фото: graintradе

Учтите, что перед повторным использованием масло советуют охладить и перелить в плотно закрытую емкость.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, почему старые подушки не следует сразу выбрасывать. Даже вещи, уже потерявшие свой первоначальный вид, могут найти новое применение во время ремонта, помочь в быту и сэкономить деньги на покупке дополнительных материалов.