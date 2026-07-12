Забудьте про відкриті полиці: новий тренд робить кухню дорожчою на вигляд і майже не збирає пил

Прибирання з цими меблями стане легшим

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Відкриті полиці, які кілька років були одним із головних трендів на кухні, поступово втрачають популярність. Дизайнери все частіше радять відмовлятися від такого рішення.

На зміну їм приходить новий варіант, який виглядає дорожче та сучасніше. Крім того, такі моделі допомагають підтримувати порядок і значно менше збирають пил, як написали в Оk Diario.

Серед нових тенденцій — шафи-вітрини зі скляними фасадами. Вони допомагають зробити кухню світлішою та візуально просторішою. При цьому речі залишаються впорядкованими, а потреба постійно витирати пил із відкритих полиць значно зменшується.

Шафи-вітрини зі скляними фасадами. Фото: "Телеграф".

Дизайнери радять ще одну популярну деталь — внутрішнє LED-підсвічування. Світлодіодні стрічки всередині шаф підкреслюють посуд і додають кухні більш дорогого вигляду. Для затишної атмосфери фахівці радять обирати тепле освітлення, а також встановлювати підсвічування з датчиком, який автоматично вмикає світло після відкриття дверцят.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чим можна замінити старі газові плитки.