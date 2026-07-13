Забудьте про плесень: что положить к малине, чтобы она не испортилась

Обычно малина портится буквально за пару часов после покупки

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Малина — одна из самых нежных ягод. Уже через несколько часов после сбора или покупки она может стать мягкой, пустить сок и начать портиться. Но есть простой способ продлить срок хранения малины и сохранить ее вкус и текстуру без лишних усилий.

Почему малина портится так быстро

У малины тонкая кожица, рыхлая мякоть и очень высокое содержание воды. Именно эта "воздушность" и делает ягоду такой нежной на вкус, но она же превращается в главную проблему при хранении. Любое механическое воздействие приводит к тому, что малина мнется и выделяет сок. А сок вместе с конденсатом на дне упаковки создает идеальную влажную среду для плесени.

Если малина лежит плотным слоем в закрытой пластиковой коробке, она может испортиться буквально за несколько часов. Причем достаточно одной подгнившей ягоды, чтобы процесс перекинулся на всю упаковку.

Как хранить малину, чтобы она не плесневела

1. Переберите ягоды сразу после покупки. Все мягкие, треснувшие или уже подпорченные ягоды нужно сразу убрать. Они испортят соседние экземпляры в считаные часы.

2. Застелите дно контейнера бумажным полотенцем. Оно впитывает лишнюю влагу и не дает малине контактировать с мокрым дном упаковки.

3. Распределите ягоды тонким слоем. Малину нельзя утрамбовывать или накладывать горкой.

Малина. Фото: Canva

4. Не закрывайте контейнер герметично. Малине нужен доступ воздуха. Для хранения подойдет коробка с неплотно прилегающей крышкой или емкость с отверстиями для вентиляции.

5. Меняйте бумажное полотенце по мере необходимости. Если оно отсырело за несколько часов, замените его на сухое, аккуратно переложив ягоды.

6. Не мойте малину заранее. Вода, оставшаяся на поверхности ягод, ускоряет размягчение и появление плесени. Мыть малину нужно непосредственно перед подачей на стол, а затем сразу же промокнуть бумажным полотенцем.

Такой способ хранения без промывания и с бумажной "подстилкой" позволяет малине оставаться свежей в холодильнике на несколько дней дольше, чем при обычном хранении в закрытой упаковке.