Білі кросівки знову сяятимуть: прості методи, як повернути їм колір

Для кожного типу матеріалу потрібен свій спосіб очищення

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

Білі кросівки швидко втрачають свій свіжий вигляд через пил і плями. Повернути взуттю охайність можна за допомогою простих домашніх методів і спеціальних засобів.

Але перед тим важливо знати, з якого матеріалу виготовлена пара. Від цього залежить і спосіб миття. Про лайфхаки написали в "tom's guide".

Як очистити біле тканинне взуття

Парусинові кросівки можна освіжити за допомогою простих домашніх засобів. Спочатку потрібно зняти шнурки та прибрати сухий бруд за допомогою щітки або старої зубної щітки.

Для очищення підійде тепла вода з невеликою кількістю м’якого мийного засобу. Розчин наносять на поверхню взуття серветкою з мікрофібри або щіткою, після чого залишки засобу прибирають вологою тканиною.

Якщо звичайне очищення не допомогло, можна використати суміш соди та перекису водню. Пасту наносять на плями й підошву, залишають приблизно на 30 хвилин, а потім змивають.

Для гумової частини взуття ефективною може бути меламінова губка, яка допомагає прибрати потертості та темні сліди.

Як доглядати за білим шкіряним взуттям

Шкіряне взуття потребує більш делікатного підходу, тому його не рекомендують прати у машинці. Перед очищенням варто прибрати сухий бруд і покласти всередину папір, щоб зберегти форму.

Для видалення плям можна використовувати мильний розчин із теплою водою або спеціальні засоби для очищення шкіри. Також деякі плями допомагає прибрати міцелярна вода — її наносять на м’яку серветку та обережно протирають поверхню.

Після очищення взуття потрібно витерти вологою тканиною та залишити висихати природним способом.

Як очистити біле взуття. Фото: згенероване ШІ

Як очистити біле взуття із сітки

Сітчастий матеріал є більш ніжним, тому його не варто сильно терти. Спочатку потрібно обережно видалити пил, а потім нанести суміш теплої води та кількох крапель засобу для миття посуду.

Поверхню протирають м’якою серветкою круговими рухами, а складні плями можна обережно обробити щіткою з м’якою щетиною.

Після очищення взуття промивають чистою вологою тканиною та залишають повністю висохнути.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як ще можна повернути білий колір взуттю.