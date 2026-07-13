Забруднені білі шнурки більше не проблема: ці прості способи повертають їм колір

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Брудні шнурки можуть зіпсувати вигляд навіть найчистіших кросівок. Часто саме вони роблять взуття старим і неохайним, хоча самі кросівки ще у хорошому стані.

Однак повернути їм білизну можна легко в домашніх умовах за допомогою простих засобів. Про них написали в Nike.

Для початку потрібно зняти їх із взуття та випрати вручну з м’яким милом або засобом для прання.

Також шнурки можна покласти у спеціальний мішок для білизни та випрати в делікатному режимі пральної машини. Після очищення їх краще сушити природним способом, адже висока температура може пошкодити пластикові наконечники.

Якщо шнурки залишилися сірими або мають стійкі плями, допоможе розчин із відбілювачем. Для цього три столові ложки засобу змішують із водою, занурюють шнурки приблизно на 5 хвилин, а потім ретельно промивають.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як повернути білим кросівкам вигляд нових без дорогих засобів. Простий домашній розчин із двох доступних інгредієнтів допомагає прибрати плями, жовтизну та освіжити улюблене взуття.