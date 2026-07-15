Чому коти та собаки не можуть просто витрусити воду з вух: цікаве пояснення

Тривале накопичення вологи у вухах може спричинити серйозні проблеми

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Після купання багато тварин починають активно трясти головою, намагаючись позбутися води з вух. Однак залишки води все одно залишаються всередині.

Чи можуть навіть кілька крапель можуть бути небезпечними для котів і собак, пояснив "Телеграфу" експерт, фелінолог, ветеринарний терапевт, кардіолог, візуальний діагност, викладач "Ветеринарного коледжу Зоолюкс" Ілля Лєбєдєв.

За словами фелінолога, будова вух у тварин відрізняється від людської. У людей слуховий прохід майже прямий, а у котів і собак він має спеціальний вигин.

"У котів та собак зовнішній слуховий прохід від барабанної перетинки проходить приблизно на 1–1,5 сантиметра вбік, а потім піднімається на 90 градусів догори, до самої вушної раковини" Ілля Лєбєдєв

Саме тривалий контакт із вологою може стати причиною отиту. Особливо це стосується собак із довгими висячими вухами, наприклад спанієлів. Через погану вентиляцію та густу шерсть у вухах вода випаровується повільніше.

Собака породи кокер спаніель. Фото: zoocomplex

Водночас ветеринар наголошує: сама по собі вода не є смертельно небезпечною для тварин. Проблема не в самій воді, а в тому, що її надлишок і тривале перебування у вусі можуть створити умови для розвитку інфекцій.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як навчити собаку випльовувати знайдену їжу.