Допомагає по господарству та ходить за покупками: у Чернівцях помітили незвичайного пса (відео)

Місцевих мешканців уже не дивує тямущий собака

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У Чернівцях пес-трудяга потрапив на камеру. Він поводився незвично, але перехожі не звертали на це уваги.

Курйозне відео опублікував місцевий Telegram-канал.

Собака впевнено ніс сумку за певним маршрутом. Це виглядало так, ніби тварина несла покупки своєму підопічному. При цьому собака перейшов дорогу пішохідним переходом.

У коментарях написали, що він – волонтер на ім’я Берчик із Харкова. Зараз його господар служить у лавах ЗСУ, а тварина проживає з його матір’ю у Чернівцях.

Місцеві жителі давно не дивуються чотирилапому із сумкою, що також можна помітити на відео. Можливо, він ходить за покупками для своєї власниці або іншої людини, яка потребує допомоги.

Судячи з кадрів, цей пес належить до породи малинуа (бельгійська вівчарка), відомої своєю кмітливістю та послухом.

Раніше ми назвали маленьку породу, яку дуже складно утримувати у квартирі. Попри свої компактні розміри та вагу всього в кілька кілограмів, цей собака має колосальну життєву енергію.