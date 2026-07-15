Почему кошки и собаки не могут просто вытряхнуть воду из ушей: интересное объяснение

Длительное накопление влаги в ушах может вызвать серьезные проблемы

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После купания многие животные начинают активно трясти головой, пытаясь избавиться от воды из ушей. Однако остатки все равно остаются внутри.

Могут ли даже несколько капель быть опасными для кошек и собак, объяснил "Телеграфу" эксперт, фелинолог, ветеринарный терапевт, кардиолог, визуальный диагност, преподаватель "Ветеринарного колледжа Зоолюкс" Илья Лебедев.

По словам фелинолога, строение ушей у животных отличается от человеческого. У людей слуховой проход почти прямой, а у кошек и собак он имеет специальный изгиб.

"У кошек и собак наружный слуховой проход от барабанной перепонки проходит примерно на 1–1,5 сантиметра в сторону, а затем поднимается на 90 градусов кверху, до самой ушной раковины" Илья Лебедев

Именно продолжительный контакт с влагой может стать причиной отита. Особенно это касается собак с длинными висячими ушами, например спаниелей. Из-за плохой вентиляции и густой шерсти в ушах вода испаряется медленнее.

Собака породы кокер спаниель. Фото: zoocomplex

В то же время ветеринар отмечает: сама по себе вода не смертельно опасна для животных. Проблема не в самой воде, а в том, что ее избыток и продолжительное пребывание в ухе могут создать условия для развития инфекций.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как научить собаку выплевывать найденную еду.