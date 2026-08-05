Не хімзавод: звідки був витік аміаку в Києві та нащо він там був треба

ДСНС повідомила, що аварію вдалося локалізувати ще на початковому етапі

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У Голосіївському районі Києва внаслідок масованої російської атаки в ніч проти 5 серпня було пошкоджено систему, яка містила близько 300 літрів аміаку. Через це стався витік речовини. Водночас йдеться не про хімічне виробництво, а про пивзавод.

Про інцидент повідомила Київська міська військова адміністрація. Міністр внутрішніх справ України Іван Вигівський повідомив, що рятувальники змогли запобігти більш серйозним наслідкам: Також працівники ДСНС запобігли витоку аміаку на пивоварному заводі та газу — на пошкодженій АЗС".

Аміак використовується на пивоварних підприємствах як холодоагент у промислових холодильних установках. У пивоварінні він потрібен для охолодження сусла після варіння, підтримання необхідної температури під час бродіння та зберігання готової продукції. Його використовують через високу енергоефективність, низьку вартість та відсутність негативного впливу на озоновий шар.

Рятувальники також повідомляли, що загрози від аміаку для населення немає, адже вдалось перекрити запірну арматуру. Проте варто пам'ятати: аміак — безбарвний газ із різким запахом нашатирю, який майже вдвічі легший за повітря. У зрідженому стані він є рідиною, що при потраплянні в атмосферу утворює білуватий туман. Речовина є токсичною, особливо небезпечною для очей і дихальних шляхів, а за певних умов може утворювати вибухонебезпечні суміші з повітрям.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що загалом у Києві після російської атаки значно погіршилась якість повітря. Ворог атакував склади та виробництва українських бізнес-гігантів.