Молоко за 6 грн і масло - за 9: як змінились ціни за 16 років в Україні (фото)

Деякі молочні продукти подорожчали в 11 разів

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Ціни у старих рекламних каталогах часто дивують українців: те, що колись здавалося звичайною покупкою, сьогодні коштує у кілька разів дорожче.

У мережі BILLA в червні 2010 року можна було побачити продукти за цінами, які зараз виглядають майже нереальними. Деякі позиції з каталогу опублікував користувач Тhreads з ніком sushii.go.

Наприклад, у каталозі BILLA:

молоко "Веселий молочник" 900 г продавали приблизно за 5,99 грн ;

продавали приблизно за ; йогурти та десерти коштували близько 5–6 грн ;

коштували близько ; морозиво "Рудь" 100 г — 4,99 грн ;

— ; олія соняшникова 1 л — 10,79 грн ;

— ; пиво "Чернігівське" 1 л — 5,49 грн ;

— ; огірки — 3,49 грн за 1 кг ;

— ; помідори — 14,99 грн за 1 кг;

— масло "Селянське" 200 гр — 8,49 грн.

Для порівняння, зараз ціни на ті ж категорії товарів суттєво вищі. Наприклад, у "АТБ-Маркет" молоко "Своя Лінія" 0,9 кг коштує близько 45,20 грн, а інші види молока можуть бути ще дорожчими. Найдешевша пачка масла — 99,90 гривень. Соняшникова олія в "Сільпо" продається приблизно від 69–76 грн за пляшку 0,85 л залежно від бренду, а помідори — від 75 гривень.

Тобто молоко з каталогу BILLA за 5,99 грн сьогодні обійшлося приблизно у 7 разів дорожче, а олія — щонайменше у 6 разів більше.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, коли найкраще приходити в "АТБ", щоб встигнути придбати товари з уцінкою.