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Молоко за 6 грн і масло - за 9: як змінились ціни за 16 років в Україні (фото)

Автор
Марина Бондаренко
Дата публікації
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Автор
Такі ціни нині здаються фантастикою Новина оновлена 05 серпня 2026, 11:57
Такі ціни нині здаються фантастикою. Фото Колаж "Телеграфу"

Деякі молочні продукти подорожчали в 11 разів

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Ціни у старих рекламних каталогах часто дивують українців: те, що колись здавалося звичайною покупкою, сьогодні коштує у кілька разів дорожче.

У мережі BILLA в червні 2010 року можна було побачити продукти за цінами, які зараз виглядають майже нереальними. Деякі позиції з каталогу опублікував користувач Тhreads з ніком sushii.go.

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Наприклад, у каталозі BILLA:

  • молоко "Веселий молочник" 900 г продавали приблизно за 5,99 грн;
  • йогурти та десерти коштували близько 5–6 грн;
  • морозиво "Рудь" 100 г4,99 грн;
  • олія соняшникова 1 л10,79 грн;
  • пиво "Чернігівське" 1 л5,49 грн;
  • огірки3,49 грн за 1 кг;
  • помідори14,99 грн за 1 кг;
  • масло "Селянське" 200 гр — 8,49 грн.

Для порівняння, зараз ціни на ті ж категорії товарів суттєво вищі. Наприклад, у "АТБ-Маркет" молоко "Своя Лінія" 0,9 кг коштує близько 45,20 грн, а інші види молока можуть бути ще дорожчими. Найдешевша пачка масла — 99,90 гривень. Соняшникова олія в "Сільпо" продається приблизно від 69–76 грн за пляшку 0,85 л залежно від бренду, а помідори — від 75 гривень.

Тобто молоко з каталогу BILLA за 5,99 грн сьогодні обійшлося приблизно у 7 разів дорожче, а олія — щонайменше у 6 разів більше.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, коли найкраще приходити в "АТБ", щоб встигнути придбати товари з уцінкою.

Теги:
#Гривня #Інфляція #Ціни #Продукти