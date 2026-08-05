Схуд і "здичавів": скандальний нардеп Дубінський показався вперше за довгий час (фото)

Нардеп продовжує "служити народу", перебуваючи під вартою

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Колишній депутат від партії "Слуга народу" Олександр Дубінський взяв участь у засіданні податкового комітету Верховної Ради. Ймовірно, скандальний нардеп, звинувачений у державній зраді, був присутнім онлайн по відеозв’язку із СІЗО.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк. За його словами, Дубінський під час засідання перебував у Менській виправній колонії №91 у Чернігівській області.

Цікаво. Вперше за довгий час (схоже, що із СІЗО) до засідання податкового Комітету долучився досі член комітету — Дубінський. Підключення "МВК91" — Менська виправна колонія №91. Ярослав Железняк

Олександр Дубінський підключився до засідання ради ВР онлайн/Фото: t.me/yzheleznyak

Примітно, що Дубінський не сказав на засіданні жодного слова через технічні проблеми з мікрофоном.

Ярослав Железняк/Фото: facebook.com/zheleznyak.y/Фото: Getty Images

Додамо, що Дубінський дуже змінився, перебуваючи в СІЗО з листопада 2023 року. Нардеп схуд, та від бороди не відмовився. Вигляд у нього дуже грізний.

Олександр Дубінський у 2019 році/Фото: Getty Images

Олександр Дубінський та Микола Тищенко у 2019 році/Фото: Getty Images

Олександр Дубінський у 2021 році/Фото: Getty Images

Олександр Дубінський у СІЗО у вересні 2023 року/Фото: Getty Images

Звинувачення у державній зраді, корупції, роботі на російську розвідку

8 листопада 2023 року працівники Національного агентства з питань запобігання корупції на підставі матеріалів ДБР вручили народному депутату України протокол про адміністративне правопорушення, пов’язане з корупцією.

Йому оголосили підозру у двох справах. Перша стосується організації схеми для виїзду за кордон військовозобов’язаних. Слідчі зазначають, що Дубінський нелегально переправив до Молдови рідного брата своєї цивільної дружини. Для цього він використав підконтрольну громадську організацію "Медіаоборона", через яку він вносив "потрібних людей" у систему "Шлях" нібито як волонтерів.

13 листопада того ж року, після обшуків СБУ та ГБР, Дубінському вручили підозру у державній зраді — його звинувачують в інформаційно-підривній діяльності на користь РФ. За даними слідства, Дубінський мав позивний "Буратіно" та входив до злочинної організації, яку створило Головне управління Генерального штабу збройних сил Росії (раніше відоме як ГРУ). Роль Дубінського полягала у поширенні фейків про найвище військово-політичне керівництво України.

У травні 2026 року Дубінському вручили ще одну підозру у державній зраді. Народний обранець за допомогою своїх соцмереж транслював російську пропаганду, завдаючи шкоди інформаційній безпеці України.