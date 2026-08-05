Не просто гість: кого насправді підірвали в центрі Москви та чи вплине це на війну в Україні

Загинуло п'ятеро росіян, ще понад 20 було поранено

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Зять головнокомандувача ВКС РФ Олександра Чайки Даниїл Передрій загинув під час вибуху у московському ресторані "Balzi Rossi" 1 серпня. Ймовірно, там відбувалося святкування дня народження глави ВКС.

Про це повідомляє Telegram-канал "Агентство. Новости". Зазначається, що смерть 27-річного Передрія підтвердила державна база РФ — один із персональних документів Даниїла Передрія було визнано недійсним, що підтверджує факт його смерті. Документ визнано недійсним ще 1 серпня — у день вибуху. Смерть зятя голови ВКС підтвердив також реєстр юросіб.

Даниїл Передрій. Фото: t.me/agentstvonews

Про загибель Передрія 2 серпня написав проросійський блогер Анатолій Шарій. За його даними, дочка головкома ВКС Марія Чайко могла постраждати в ході вибуху, а її чоловік Даниїл Передрій загинув, прийнявши на себе вражаючі елементи, що призначалися їй.

Марія Чайко та Даниїл Передрій. Фото Верстка

Пара одружилася у червні 2025 року. Весілля пройшло в елітному селищі поряд з Рубльовкою. Але маємо зазначити, що Даниїл Передрій — колишній хокеїст, який займався бізнесом з виготовлення косметики та парфумерії. Військову справу родини своєї дружини він не продовжував, наскільки можна судити з відкритих джерел, тож серйозного впливу на хід війни в Україні його смерть не повинна мати.

Весілля Марії Чайко та Даниїла Передрія. Фото: t.me/agentstvonews

Що відомо про вибух у ресторані Balzi Rossi

1 серпня ресторан було закрито для звичайних відвідувачів для приватного заходу. Він міг бути присвячений 55-річчю Олександра Чайка. За офіційною інформацією, його день народження 27 липня. Проте святкувати його могли вихідного дня — у суботу, 1 серпня.

Вибух пролунав біля входу до ресторану коли невідома жінка спробувала пронести усередину саморобний вибуховий пристрій під виглядом подарунка, але її зупинив охоронець. Загинули троє людей — жінка, що принесла вибухівку, охоронець та один із відвідувачів. Ще 21 людину було поранено, двоє з них померли пізніше.

Як повідомляв "Телеграф", у 2023 році під час вибуху в кафе в Санкт-Петербурзі було ліквідовано російського пропагандиста Владлена Татарського. Російська поліція затримала підозрювану в організації вибуху.