Без цього ремонт не обійдеться: як у покупців виманюють тисячі гривень

Вартість часто стосується лише дверного полотна без комплектуючих

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На перший погляд, покупка нових дверей може здатися вигідною — приваблива ціна на ціннику одразу впадає в око. Але вже під час оформлення замовлення сума може змінитися настільки, що покупці залишаються здивованими.

Часто на вітрині можна побачити привабливу вартість, наприклад 4700 гривні. Однак ця сума може стосуватися лише дверного полотна, без інших необхідних деталей, як пояснив у відео користувач ТікТок.

Під час повного розрахунку до вартості додаються дверна коробка, лиштви та фурнітура — ручки, замки й інші елементи. У результаті комплект, який спочатку здавався бюджетним, може обійтися значно дорожче.

Наприклад, п’ять дверей за ціною близько 4700 гривень за кожні спочатку виглядають як витрата в приблизно 23 тисячі гривень. Але після додавання всіх комплектуючих загальна сума може зрости до 40-45 тисяч гривень.

Тож перед покупкою варто уточнювати повну комплектацію дверей і рахувати не лише вартість полотна, а весь набір, необхідний для встановлення.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про матеріал для підлоги, який стає популярною альтернативою ламінату, адже краще витримує вологу та механічні пошкодження.