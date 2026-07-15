Проміняв маму на кремлівську методичку: що каже про війну актор Батурін, який родом з України

Через любов до Путіна він втратив родину в Україні

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Російський актор Юрій Батурін, який народився в Україні, після початку повномасштабного вторгнення РФ не лише відкрито підтримав політику Кремля, а й неодноразово повторював наративи російської пропаганди. Через свою позицію він припинив спілкування з батьками.

Вони залишилися на Кіровоградщині та не поділяють його поглядів. Юрій Батурін народився у селі Ставидла Кіровоградської області. Наприкінці 1990-х він переїхав до Росії, де побудував акторську кар'єру та отримав російське громадянство.

Після 24 лютого 2022 року артист неодноразово виступав на російських пропагандистських майданчиках, де публічно виправдовував дії Кремля та повторював тези російської влади про війну.

Юрій Батурін. Фото: росЗМІ

Під час одного з ефірів на телеканалі "Россия 1" Батурін заявив, що сприймає війну як "громадянську", а також стверджував, що нібито "Україна сама розв'язала цей конфлікт". Він також називав українців "заручниками" та заявляв, що вони перебувають під впливом пропаганди.

Найгостріший конфлікт виник у Батуріна з власною родиною. Його батьки досі живуть у Кіровоградській області та, за словами самого актора, підтримують Україну. Він розповідав, що припинив спілкування з ними ще 24 лютого 2022 року.

Юрій Батурін. Фото: росЗМІ

Батурін стверджував, що для своїх рідних став "ворогом", а вони вважають його зрадником. Також він говорив, що не хоче контактувати з ними, аби не "провокувати", а самих батьків називав людьми, які нібито перебувають "у полоні". Також актор заявляв, що його батьки "не живуть, а доживають" в Україні.

Раніше "Телеграф" розповідав, що говорить про війну одесит Юрій Стоянов. Він знімався із Зеленським, а тепер хвалить "почуття гумору" Путіна.