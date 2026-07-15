Променял маму на кремлевскую методичку: что говорит о войне актер Батурин, который родом из Украины

Из-за любви к Путину он потерял семью в Украине

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

Родившийся в Украине российский актер Юрий Батурин после начала полномасштабного вторжения РФ не только открыто поддержал политику Кремля, но и неоднократно повторял нарративы российской пропаганды. Из-за своей позиции он прекратил общение с родителями.

Они остались в Кировоградской области и не разделяют его взглядов. Юрий Батурин родился в селе Ставидло Кировоградской области. В конце 90-х он переехал в Россию, где построил актерскую карьеру и получил российское гражданство.

После 24 февраля 2022 года артист неоднократно выступал на российских пропагандистских площадках, где публично оправдывал действия Кремля и повторял тезисы российских властей о войне.

Юрий Батурин. Фото: росСМИ

Во время одного из эфиров на телеканале "Россия 1" Батурин заявил, что воспринимает войну как "гражданскую", а также утверждал, что якобы "Украина сама разрешила этот конфликт". Он также называл украинцев заложниками и заявлял, что они находятся под влиянием пропаганды.

Самый острый конфликт возник у Батурина с семьей. Его родители до сих пор живут в Кировоградской области и, по словам самого актера, поддерживают Украину. Он рассказывал, что прекратил общение с ними 24 февраля 2022 года.

Юрий Батурин. Фото: росСМИ

Батурин утверждал, что для своих родных стал "врагом", а они считают его изменником. Также он говорил, что не хочет контактировать с ними, чтобы не "провоцировать", а самих родителей называл людьми, якобы находящимися "в плену". Также актер заявлял, что его родители "не живут, а доживают" в Украине.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что говорит о войне одессит Юрий Стоянов. Он снимался с Зеленским, а теперь хвалит "чувство юмора" Путина.