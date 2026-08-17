Наркотики, вбивство чи…? Стала відома попередня причина смерті екснареченої Кличка

Поліція озвучила перші дані

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Стали відомі нові подробиці останніх хвилин життя 36-річної Гейден Панеттьєр — зірки серіалів "Герої" та фільму "Крик" і колишньої нареченої Володимира Кличка. Актрису знайшли без ознак життя у будинку в Грінвіллі, штат Південна Кароліна. На місце прибули співробітники поліції та екстрених служб, проте врятувати її не вдалося.

Смерть Панеттьєр була констатована у неділю, 16 серпня, о 14:32 за місцевим часом. При цьому аудіозапис переговорів диспетчерів, який опинився у розпорядженні медіа, свідчить про те, що приблизно в цей час представники екстрених служб обговорювали можливе "передозування" та зупинку серця.

Що відомо про смерть актриси

Як раніше підтвердило виданню PEOPLE поліційне управління Грінвілла, повідомлення про жінку без ознак життя надійшло близько 13:50. За даними TMZ, виклик у службу 911 зробив друг Панеттьєр. Особа того, хто дзвонив, поки не розкривається.

Співробітники екстрених служб спробували реанімувати актрису. Медики проводили розширену серцево-легеневу реанімацію, застосовуючи необхідні препарати, дихальні трубки та обладнання для контролю серцевого ритму. Проте реанімаційні заходи не дали результату.

Фото: Getty Images

Представник актриси в коментарі виданню заявив, що поки не має додаткової інформації. При цьому він зазначив, що попередні обставини вказують саме на таку версію.

Поліція Грінвілла та офіс коронера продовжують розслідування. Правоохоронці заявили, що на цьому етапі не виявили ознак злочину чи підозрілих обставин. Офіційну причину смерті Гейден Панеттьєр буде встановлено після розтину.

Раніше повідомлялося, що у 2020 році лікарі пророкували актрисі смерть. За словами Гейден у 2026 році, причиною міг стати алкоголь. За кілька років до смерті зірка вже подавала тривожні сигнали про допомогу.