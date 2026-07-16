Чому взуття треба купувати саме ввечері: швець пояснив цікаву деталь

Це дозволить уникнути дискомфорту під час носіння

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Під час вибору нового взуття більшість покупців звертає увагу на дизайн, матеріал і ціну. Проте не менш важливо правильно обрати час для примірки, адже від цього залежить, наскільки комфортною буде покупка у повсякденному носінні.

Про це в інтерв'ю "Телеграфу" розповів полтавський швець із багаторічним досвідом Микола Фокін.

Докладніше читайте в матеріалі "Купуйте тільки під вечір: майстер розповів, як правильно вибрати літнє взуття".

За словами фахівця, головний критерій при виборі взуття — його правильна посадка.

"Найважливіше — це індивідуальна посадка. Тобто довжина, ширина, підйом — усе має ідеально підійти під вашу стопу", — пояснює швець.

Подбайте про свій комфорт

Саме тому експерт рекомендує вирушати за покупками ближче до вечора. У цей час у багатьох людей ноги природно трохи набрякають після ходьби та навантаження протягом дня. Якщо взуття буде зручним у такому стані, то з великою ймовірністю воно не натиратиме і не тиснутиме під час щоденного використання.

Водночас Микола Фокін наголошує, що незначне збільшення об'єму стопи до вечора є нормальним явищем. Однак якщо нога регулярно збільшується майже на цілий розмір, це вже не можна вважати звичайною особливістю організму.

У такій ситуації майстер радить не шукати взуття більшого розміру, а звернутися до лікаря, адже надмірні набряки можуть бути ознакою проблем зі здоров'ям і потребують професійної консультації.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про літній лайфхак, що дозволяє носити кросівки без шкарпеток і не страждати від запаху.