Почему обувь нужно покупать именно вечером: сапожник объяснил интересную деталь

Это позволит избежать дискомфорта во время ношения

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При выборе новой обуви большинство покупателей обращают внимание на дизайн, материал и цену. Однако не менее важно правильно выбрать время для примерки, ведь от этого зависит, насколько комфортна будет покупка в повседневной носке.

Об этом в интервью "Телеграфу" рассказал полтавский сапожник с многолетним опытом Николай Фокин.

Подробнее читайте в материале "Покупайте только под вечер: мастер рассказал, как правильно выбрать летнюю обувь"

По словам специалиста, главный критерий при выборе обуви – ее правильная посадка.

"Самое важное — это индивидуальная посадка. То есть длина, ширина, подъем — все должно идеально подойти под вашу стопу", — объясняет сапожник.

Позаботьтесь о своем комфорте

Именно поэтому эксперт рекомендует отправляться за покупками поближе к вечеру. В это время у многих людей ноги естественно немного отекают после ходьбы и нагрузки в течение дня. Если обувь будет удобной в таком состоянии, то с большой вероятностью она не будет натирать и давить во время ежедневного использования.

В то же время Николай Фокин отмечает, что незначительное увеличение объема стопы к вечеру является нормальным явлением. Однако, если нога регулярно увеличивается почти на целый размер, это уже нельзя считать обычной особенностью организма.

В такой ситуации мастер советует не искать обувь большего размера, а обратиться к врачу, ведь чрезмерные отеки могут являться признаком проблем со здоровьем и нуждаются в профессиональной консультации.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о летнем лайфхаке, позволяющем носить кроссовки без носков и не страдать от запаха.