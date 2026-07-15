ТЦК не можуть затримувати громадян? В Раді зробили заяву

Нардеп вказав на правову колізію

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За Конституцією України військових не можна використовувати для затримування громадян. В ході обговорення реформи мобілізації йде дискусія, хто має вирішувати питання набору людей до армії для захисту країни.

Про це "Телеграфу" розповів нардеп від "Слуги народу", член комітету з питань правоохоронної діяльності Олександр Бакумов: Якщо мобілізовуватиме поліція, її не будуть викликати, – в Раді пояснили, хто має допомогти ТЦК

"ТЦК укомплектовані за рахунок військовослужбовців ЗСУ. Відповідно, ми одразу можемо звернутися до першого розділу Конституції і відповісти на питання, що ЗСУ і інші військові формування ніким не можуть бути використані для обмеження прав і свобод громадян.

Таким чином, ми не можемо говорити, що військовослужбовці ЗСУ і ТЦК взагалі можуть бути використані для затримання і доставки [громадян]. Це вже обмеження прав і свобод", – пояснив нардеп.

Як зменшити конфлікти населення та ТЦК. Інфографіка: "Телеграф"

Нагадаємо, йдуть активні обговорення більш активної участі Нацполіції в мобілізації. Водночас ще більше залучення правоохоронців до комплектування ЗСУ поставить під загрозу довіру українців до Нацполу.

Як розповідав "Телеграф", радниця керівника Офісу президента України Вікторія Страхова запропонувала забирати бронь в тих, хто не дотримується хвилини мовчання. Її жорстко розкритикували.