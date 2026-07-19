Підлога довше залишатиметься чистою: що додати у воду під час миття, щоб рідше прибирати

Домашнє прибирання часто перетворюється на нескінченний процес: щойно пил прибраний, він знову з’являється на меблях і підлозі.

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Особливо швидко забруднюються підлогові покриття, адже щодня на них осідають пил, шерсть домашніх тварин, частинки бруду із взуття та різні побутові забруднення. Водночас існує простий спосіб довше зберегти відчуття чистоти після миття — додати у воду для прибирання невелику кількість кондиціонера для білизни. Такий метод не лише допомагає зменшити швидкість накопичення пилу, а й залишає у приміщенні приємний аромат. Про це йдеться на порталі "Express".

Під час прибирання достатньо додати одну-дві чайні ложки кондиціонера на літр теплої води та використати отриманий розчин для миття підлоги звичним способом. Після висихання на поверхні залишається тонкий непомітний шар, який допомагає зменшити статичну електрику — саме вона часто сприяє прилипанню пилу, шерсті та дрібних частинок до покриття.

Такий лайфхак особливо актуальний для родин із маленькими дітьми або домашніми тваринами, де підлогу доводиться прибирати значно частіше. Однак використовувати засіб варто обережно: для ламінату, дерев’яних і вінілових покриттів краще брати мінімальну кількість розчину та добре віджимати ганчірку, адже надлишок вологи може пошкодити поверхню.

Фахівці також радять регулярно пилососити важкодоступні місця, змінювати розташування килимів і меблів, щоб уникнути нерівномірного зношування підлоги. Тим, хто надає перевагу натуральним засобам, можна приготувати альтернативний розчин із невеликою кількістю білого оцту та кількома краплями ефірної олії — він допоможе освіжити приміщення та прибрати неприємні запахи.

Попри те, що такий спосіб не замінює регулярного прибирання, він може допомогти довше підтримувати охайний вигляд оселі та скоротити кількість повторних миттів підлоги. Простий домашній прийом стане у пригоді тим, хто хоче витрачати менше часу на боротьбу з пилом і більше — на комфорт у власному домі.