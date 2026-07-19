Пол дольше будет оставаться чистым: что добавить в воду во время мытья, чтобы реже убирать

Домашняя уборка часто превращается в бесконечный процесс: как только пыль убрана, она снова появляется на мебели и полу.

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Особенно быстро загрязняются напольные покрытия, ведь ежедневно на них оседают пыль, шерсть домашних животных, частицы грязи из обуви и бытовые загрязнения. В то же время, существует простой способ дольше сохранить ощущение чистоты после мытья — добавить в воду для уборки небольшое количество бельевого кондиционера. Такой метод не только помогает снизить скорость накопления пыли, но и оставляет в помещении приятный аромат. Об этом говорится на портале "Express".

При уборке достаточно добавить одну-две чайные ложки кондиционера на литр теплой воды и использовать полученный раствор для мытья полов обычным способом. После высыхания на поверхности остается тонкий незаметный слой, который помогает уменьшить статическое электричество – именно оно часто способствует прилипанию пыли, шерсти и мелких частиц к покрытию.

Такой лайфхак особенно актуален для семей с маленькими детьми или домашними животными, где пол приходится убирать гораздо чаще. Однако использовать средство следует осторожно: для ламината, деревянных и виниловых покрытий лучше брать минимальное количество раствора и хорошо отжимать тряпку, избыток же влаги может повредить поверхность.

Специалисты также советуют регулярно пылесосить труднодоступные места, менять расположение ковров и мебели во избежание неравномерного износа пола. Тем, кто предпочитает натуральные средства, можно приготовить альтернативный раствор с небольшим количеством белого уксуса и несколькими каплями эфирного масла — он поможет освежить помещение и убрать неприятные запахи.

Несмотря на то, что такой способ не заменяет регулярной уборки, он может помочь дольше поддерживать аккуратный вид дома и сократить количество повторного мытья полов. Простой домашний прием пригодится тем, кто хочет тратить меньше времени на борьбу с пылью и больше – на комфорт в собственном доме.