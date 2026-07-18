Этот продукт из кухни творит чудеса: как легко отмыть шлепанцы от грязи и запаха

Обувь снова будет выглядеть как новая

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Летом шлепки и сандалии быстро загрязняются из-за пыли, песка и пота. Однако вернуть им чистоту можно без особых средств.

Поможет обычная пищевая сода, которая часто есть на кухне. Об этом лайфхаке написали в flojos.

Для начала нужно налить в ведро или таз теплую воду (не горячую) и погрузить обувь примерно на 5 минут. После этого добавьте несколько щепоток соды, хорошо перемешайте и оставьте шлепанцы еще на несколько минут.

Дальше понадобится старая зубная щетка. Ею нужно тщательно пройтись по всей поверхности обуви, уделяя особое внимание подошве, зоне у пальцев и местам, где скапливается больше грязи.

Сода помогает не только очистить шлепки, но и убрать неприятные запахи, которые могут появиться после длительного ношения. После чистки обуви следует еще раз промыть чистой водой и оставить высыхать.

Как почистить летнюю обувь. Фото: сгенерированное ИИ

Если загрязнения остались, можно попробовать другой способ – очистку в стиральной машине, но перед этим следует убедиться, что материал обуви позволяет такую стирку.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, на что нужно смотреть в первую очередь, выбирая летнюю обувь.