Будуть як нові: перевірені способи почистити шкіряні сандалі

Правильний догляд допоможе повернути літньому взуттю охайний вигляд і продовжити термін його служби

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Літнє взуття швидко втрачає привабливий вигляд через пил, піт, плями та щоденне носіння. Однак позбутися забруднень можна і без дорогих засобів чи професійного чищення. Головне — враховувати матеріал, з якого виготовлене взуття.

Про це розповіло видання La Gaceta із посиланням на рекомендації фахівців із догляду за взуттям.

Шкіряні сандалі не варто мити абияк. Спочатку потрібно витерти пил сухою тканиною. Потім у теплій воді розчинити трохи нейтрального мила, змочити м'яку серветку та круговими рухами очистити поверхню.

Можна обійтися без дорогих засобів

Якщо забруднення виявилися стійкими, можна скористатися м'якою зубною щіткою. Після цього залишки мильного розчину прибирають чистою вологою тканиною, а взуття залишають сушитися у добре провітрюваному місці без потрапляння сонячних променів.

Коли шкіра повністю висохне, її бажано обробити спеціальним кремом або кондиціонером, щоб матеріал не пересихав і не тріскався.

Якщо колір шкіряних босоніжок став менш насиченим, можна скористатися простим домашнім способом. Для цього достатньо змішати білий оцет і воду у рівних пропорціях, нанести розчин на тканину та акуратно протерти поверхню. Це допоможе освіжити колір без пошкодження матеріалу.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про літній лайфхак, що дозволяє носити кросівки без шкарпеток і не страждати від запаху.