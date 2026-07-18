Будут как новые: проверенные способы почистить кожаные сандалии

Правильный уход поможет вернуть летней обуви опрятный вид и продлить срок ее службы

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Летняя обувь быстро теряет привлекательный вид из-за пыли, пот, пятен и ежедневного ношения. Однако избавиться от загрязнений можно и без дорогих средств или профессиональной чистки. Главное – учитывать материал, из которого изготовлена обувь.

Об этом рассказало издание La Gaceta со ссылкой на рекомендации специалистов по уходу за обувью.

Кожаные сандалии не стоит мыть кое-как. Сначала нужно вытереть пыль сухой тканью. Затем в теплой воде растворить немного нейтрального мыла, смочить мягкую салфетку и очистить поверхность круговыми движениями.

Можно обойтись без дорогих средств

Если загрязнения оказались стойкими, можно воспользоваться мягкой зубной щеткой. После этого остатки мыльного раствора убирают чистой влажной тканью, а обувь оставляют сушиться в хорошо проветриваемом месте без попадания солнечных лучей.

Когда кожа полностью высохнет, ее желательно обработать специальным кремом или кондиционером, чтобы материал не пересыхал и не трескался.

Если цвет кожаных босоножек стал менее насыщенным, можно воспользоваться простым домашним способом. Для этого достаточно смешать белый уксус и воду в равных пропорциях, растворить на ткань и аккуратно протереть поверхность. Это поможет освежить цвет без повреждения материала.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о летнем лайфхаке, позволяющем носить кроссовки без носков и не страдать от запаха.