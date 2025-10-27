Рибалка упіймав "королівську" щуку на Київщині: у чому секрет приманки (фото, карта)

Також він злив у мережу точні координати "рибного місця"

На Київщині щасливому рибалці вдалося зловити на спінінг щуку вагою понад 8 кілограмів. На риболовлю він вийшов човном.

У соцмережах він поділився точною геолокацією та розповів про приманку, яку використав. Вдалий улов рибалка витяг близько полудня 18 жовтня.

Щука потягла на 8,4 кг, але довжину гігантської рибини Андрій не вказав. На фото видно, що це просто "королівський" улов – розмір перевищує довжину його тулуба разом із головою.

Щодо місця риболовлі, це сталося о 13:00 на Київському водосховищі у районі Межигір’я у Вишгородському районі. Точні координати — 50.617220, 30.494438. Також рибалка повідомив глибину – 8 метрів. Очевидно, Андрій скористався човном.

Координати риболовлі

Рибалка спіймав величезну щуку в Київському морі

Він також поділився секретом приманки, яка привабила цей "царський" видобуток — це 7-дюймова супер м’яка силіконова Z-Man, що є слагом з тонким роздвоєним хвостом, як у риби.

Така приманка виробляється в США та просочується сіллю та атрактантом Pro-Cure зі смаком натуральної риби, який провокує хижака на атаку. Варто зазначити, що атрактант довгий час не змивається у воді.

Раніше інший рибалка показав унікальний улов у Запоріжжі. Йому вдалося витягнути великого ляща. На відео видно, що риба більша за середній розмір.