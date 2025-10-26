Рус

Вона ніби з картинки: рибалка похизувався своїм вдалим уловом на одному з місцевих водосховищ (відео)

Марина Бондаренко
Риболовля
Риболовля. Фото Колаж "Телеграфу"

Місцевий рибалка поділився секретом успішного "полювання" на щуку

Сезон, коли щука поводиться більш активно, у розпалі, тож такі трофеї трапляються частіше. Одному з рибалок пощастило з хижаком на Хрінницькому водосховищі.

На Хрінницькому водосховищі, що на краю Волинської та Рівненських областей, рибалці вдалося зловити щуку вагою в 3,5 кілограма. Чоловік на відео у ТікТок розповів, що рибу вдалося витягти на спеціальну приманку "джексон карась", яка імітує рухи дрібної риби, привертаючи увагу хижака.

Для довідки

Щука — це хижа риба родини щучих, яка відрізняється видовженим темно-сірим тілом з плямами та світлим черевом. Вона має гострі зуби і є одним із найактивніших хижаків прісноводних водойм. Щука особлива своєю здатністю до різких і швидких атак на здобич, що робить її дуже бажаним трофеєм для рибалок.

Зазвичай щуку ловлять у весняний період після нересту та восени, коли риба активно шукає їжу перед зимою. Ловиться вона переважно в затінених ділянках водойм серед водної рослинності або біля підводних корчів, де ховається, щоб нападати на дрібну рибу.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що на Житомирщині рибалка похизувався незвичним уловом — рибою з довгим носом.

