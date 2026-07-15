Такого нема більше ніде в світі: термінали в Україні можуть почати працювати по-новому

Українці звикли через них поповнювати картки, мобільні, платити за комуналку і квитки

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В Україні хочуть запровадити фотографування людей під час обслуговування в платіжних терміналах. Ніде у світі людей не фотографують під час фінансових операцій.

Детальніше читайте в матеріалі "Телеграфа": Українців почнуть фотографувати з готівкою перед платіжними терміналами. Навіщо та хто за це заплатить

Зараз все подається так, ніби фотографування буде лише при користуванні терміналами, які належать небанківським фінустановам. Банківські термінали нібито нікого не фотографуватимуть. Хоча це може виявитися хитрощами чи навіть відвертою брехнею.

Владі та зокрема Нацбанку дуже не подобається, що кмітливі українці обходять різноманітні обмеження й заходи контролю. Тому за допомогою фотографування чиновники хочуть мінімізувати рух чи не кожної гривні, щоб люди не могли обійти цей контроль.

Платіжні термінали. Фото:gullivercenter.com

Фото будуть збирати та архівувати. Нацбанк зможе використати їх під час перевірок з фінмоніторингу, а правоохоронці — для розслідувань. Якщо ви (чи ваша картка) не брали участь в жодній пригоді та не проходили в розслідуванні, то ваше фото ніхто ніколи не побачить.

За словами опитаних "Телеграфом" фінансистів, ніде у світі людей не фотографують під час фінансових операцій з готівкою в руках. Це ноу-хау України, де останніми роками влаштували справжнє полювання за народом і його грошима.

Раніше "Телеграф" розповідав, що в Україні розгорнулася дискусія навколо нової банкноти номіналом 2000 гривень із зображенням українського поета та дисидента Василя Стуса. У соцмережах почали сперечатися, чи це рішення є формою визнання Стуса чи, навпаки, перетворює його образ на елемент офіційного символізму.