Він знайшов гаманець із банківськими картками та залишив собі: суд вже виніс вирок

Військовий знайшов чужі документи, але зробив помилку

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

В Україні звичайна знахідка на вулиці у вигляді чужого гаманця з документами може мати серйозні наслідки. У деяких випадках така ситуація може стати причиною звернення до суду.

У Царичанці військовослужбовець знайшов на узбіччі гаманець із паспортом, водійським посвідченням та банківськими картками чужої людини. Замість того щоб повернути документи власнику, чоловік залишив знахідку собі. Через цей вчинок справа дійшла до суду, який визначив йому покарання.

Під час судового розгляду обвинувачений визнав свою провину. Він пояснив, що діяв із корисливих мотивів. Суд також врахував, що чоловік розкаявся у скоєному та раніше не мав судимостей.

Чоловік втратив гаманець. Фото: meduza

За привласнення офіційних документів і незаконне заволодіння паспортом суд призначив йому штраф у розмірі 850 гривень за сукупністю проступків.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про випадок, коли через гучний гавкіт собаки господар отримав адміністративне стягнення. Власник не погодився з покаранням, а суд розглянув обставини справи та ухвалив своє рішення.