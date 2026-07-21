Не 9 і не 10 тисяч: назвали розмір пенсії, яка дійсно потрібна для нормального життя в Україні

Розмір виплат, які українці отримують сьогодні, не може забезпечити комфортне існування

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Для більш-менш нормального життя українським пенсіонерам потрібна пенсія на рівні 12–15 тисяч гривень на місяць. Водночас виплати у розмірі близько 9–9,5 тисяч гривень, які відповідають реальному прожитковому мінімуму за нинішніми цінами, забезпечують лише базове виживання.

Про це в інтерв'ю "Телеграфу" заявив колишній віце-прем'єр-міністр, міністр праці та соціальної політики України Павло Розенко.

За словами політика, якщо орієнтуватися на розрахунки Міністерства соціальної політики, реальний прожитковий мінімум для пенсіонерів сьогодні становить приблизно 9–9,5 тисяч гривень. Однак ця сума, на його думку, не гарантує комфортного життя.

Павло Розенко

Ексміністр наголосив, що такої пенсії вистачає лише для забезпечення найнеобхідніших фізіологічних потреб. Йдеться про мінімальний набір продуктів та базові витрати, які дозволяють людині не опинитися за межею голоду.

Водночас для більш-менш адекватного рівня життя, як вважає Розенко, пенсійне забезпечення має бути значно вищим.

"Для більш-менш адекватного, достатнього існування пенсійне забезпечення має бути на рівні 12–15 тисяч гривень щомісяця. Оце той мінімум, який забезпечує людям хоча б адекватний рівень харчування та оплату (за допомогою субсидій) всіх комунальних послуг", — зазначив він.

Розенко також звернув увагу, що різниця у вартості життя між Києвом та більшістю інших регіонів України не настільки велика, як прийнято вважати. За його словами, ціни в багатьох обласних центрах майже не відрізняються від столичних, тому низькі пенсії однаково складно забезпечують потреби людей незалежно від місця проживання.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" пояснював, чому в Києві пенсії найвищі по країні: ексміністр назвав вагому причину.