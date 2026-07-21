Кондиціонер у спеку охолодить швидше, якщо поставити таку температуру: секрет від механіка

Налаштування кондиціонера — справа індивідуальна

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Під час літньої спеки багато хто задається питанням, яка температура вважається ідеальною влітку. Проте досконалого значення немає.

Річ у тім, що відчуття тепла для кожного індивідуальне. Це стосується і параметрів приміщення, що охолоджується: орієнтація будівлі, теплоізоляція, висота стелі, розмір кімнати, затінення, повідомляє "Телеграф".

Фахівець з кондиціонерів Річард Тот зазначив, що для досягнення комфорту можна поекспериментувати з температурою, швидкістю вентилятора та повітряним потоком, оскільки нижчі температури не завжди забезпечують більший комфорт.

У сучасних інверторних кондиціонерах замість включення та вимикання зазвичай краще встановити комфортну температуру та дозволити пристрою підтримувати її при меншому навантаженні. Річард Той

Річард Тот/Фото: startlap.hu

Якщо повітря здається занадто холодним, вимикати прилад необов’язково: часто достатньо встановити більш високу температуру, зменшити швидкість вентилятора чи відрегулювати потік повітря. При цьому Річард додав, що організму людині необхідно звикнути до нових налаштувань. На це піде близько двох тижнів.

За словами експерта, у розпал літньої спеки, коли аномальна спека триває кілька днів, не завжди хороша ідея повністю вимикати кондиціонер щоразу, коли ми йдемо на роботу. Якщо у квартирі сильно нагрівається протягом дня, приладу доведеться працювати більше, щоб створити комфортну температуру.

У таких випадках може бути розумніше встановити кондиціонер на більш високу температуру, наприклад замість охолодження до 22-23 градусів, у квартирі слід підтримувати температуру близько 24-25 градусів. Таким чином, після повернення додому на вас не чекатиме спекотний будинок, а пристрій працюватиме з меншим навантаженням.

Однак, якщо ми їдемо на кілька днів, ситуація, звичайно, інша: у цьому випадку варто вимкнути обладнання або, залежно від функцій конкретного пристрою, використовувати енергоощадний режим регулювання температури.

Раніше "Телеграф" розповідав про іспанський метод охолодження приміщень. Цей спосіб стає дедалі актуальнішим і в інших країнах Європи через рекордну спеку.