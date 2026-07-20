Без кондиціонера та вентилятора: як японський метод боротьби зі спекою охолоджує влітку

Деякі рішення не вимагають жодних вкладень

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Кондиціонери та вентилятори стали незамінними помічниками у боротьбі з літньою спекою. Проте в Японії з високими температурами борються зовсім інакше вже протягом століть.

Про це пише Diez minutos.

Один із найвідоміших методів полягає у запобіганні попаданню прямих сонячних променів на вікна. Замість штор зсередини японці використовують бамбукові або очеретяні циновки зовні. Логіка проста: якщо сонячне випромінювання не проникає крізь скло, усередині будинку накопичується набагато менше тепла. Це економічне рішення, яке працює значно ефективніше, ніж закривати жалюзі, коли тепло вже проникло до кімнати.

Ще один цікавий звичай — кропити водою землю, патіо чи тротуари ввечері. На перший погляд, це може здатися тривіальним жестом, але він має наукове пояснення. Коли вода випаровується, вона поглинає частину тепла, що накопичилося на поверхні, викликаючи зниження температури навколишнього середовища.

Способи охолодження будинку у спеку. Згенеровано ІІ

Важливий також і час доби, коли будинок провітрюється. У багатьох куточках Японії люди максимально використовують вечірні та ранні години, коли повітря на вулиці охолоджується. Вікна відчиняють навстіж, щоб випустити духоту, а перед тим, як сонце знову почне нагрівати приміщення, їх щільно закривають разом із фіранками.

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