Кондиционер в жару охладит быстрее, если поставить такую температуру: секрет от механика
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Настройки кондиционера — дело индивидуальное
Во время летней жары многие задаются вопросом, какая температура считается идеальной летом. Однако совершенного значения не существует.
Дело в том, что ощущение тепла для каждого индивидуально. Это касается и параметров охлаждаемого помещения: ориентация здания, теплоизоляция, высота потолка, размер комнаты, затенение, сообщает "Телеграф".
Специалист по кондиционерам Ричард Тот отметил, что для достижения комфорта можно поэкспериментировать с температурой, скоростью вентилятора и воздушным потоком, поскольку более низкие температуры не всегда обеспечивают больший комфорт.
В современных инверторных кондиционерах вместо включения и выключения обычно лучше установить комфортную температуру и позволить устройству поддерживать ее при меньшей нагрузке.
Если воздух кажется слишком холодным, выключать прибор необязательно: часто достаточно установить более высокую температуру, уменьшить скорость вентилятора или отрегулировать поток воздуха. При этом Ричард добавил, что организму человеку необходимо привыкнуть к новым охлаждающим настройкам. На это уйдет около двух недель.
По словам эксперта, в разгар летней жары, когда аномальная жара длится несколько дней, не всегда хорошая идея полностью выключать кондиционер каждый раз, когда мы уходим на работу. Если в квартире сильно нагревается в течение дня, прибору придется работать больше, чтобы снова создать комфортную температуру.
В таких случаях может быть разумнее установить кондиционер на более высокую температуру, например, вместо охлаждения до 22-23 градусов, в квартире следует поддерживать температуру около 24-25 градусов. Таким образом, по возвращении домой вас не будет ждать жаркий дом, а устройство будет работать с меньшей нагрузкой.
Однако, если мы уезжаем на несколько дней, ситуация, конечно, иная: в этом случае стоит выключить оборудование или, в зависимости от функций конкретного устройства, использовать энергосберегающий режим с регулировкой температуры.
Ранее "Телеграф" рассказывал об испанском методе охлаждения помещений. Этот способ становится все более актулаьным и в других странах Европы из-за рекордной жары.