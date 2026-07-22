Як у фільмі: в Україні є "прихована" локація з неймовірними тваринами та краєвидами (відео)

Перед поїздкою потрібно добре підготуватися

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В Україні існує маловідома локація для відпочинку, яка може порадувати туристів неймовірними краєвидами та своїми мешканцями. При цьому вона знаходиться всього за кілька годин їзди від великого міста.

Про мальовниче місце розповідають користувачі соціальної мережі Threads. Йдеться про екопарк Турове на Дніпропетровщині, який розташований в однойменному селі за ~90 кілометрів від Дніпра.

"Відкрили для себе нову локацію за 1.5 години їзди від Дніпра: с. Турове", — пише одна з відвідувачок екопарку і ділиться кадрами з локації.

На відео дівчини можна відзначити неймовірну природу: кінематографічні панорами та неймовірну фауну, включно з оленями, яких можна торкнутися.

Село турове

Що відомо про екопарк Турове

Як зазначено на сайті "Риба турист", тут ви зможете побачити червонокнижних тварин та величних представників української фауни – зубрів, бізонів, оленів, лосів, а також милих осликів, різноманітних кіз та овець.

Тварини мешкають серед старовинних українських хат, що створює відчуття гармонійного поєднання природи та традицій. А розташування парку на березі мальовничої річки Оріль робить цю локацію ще більш привабливою для відпочинку.

Вартість входу — 300 гривень.

Що важливо знати

Ще одна користувачка, яка відвідала локацію, попередила про деякі нюанси, до яких слід заздалегідь підготуватися, щоб не зіпсувати відпочинок.

"1) беріть головні убори та воду, тому що тіні мало, йти треба довго, води взяти ніде.

2) приготуйтеся йти наосліп. Територія справді велика, вказівників і карти немає.

3) в обід буде жарко і тварини ховатимуться в тінь, тому є великий шанс їх не побачити.

4) на початку нам не сказали, що можна їхати машиною по території, але ви знайте!", — розповіла дівчина і порадила відвідувати парк увечері.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що в Україні є "таємний" водоспад, про який мало хто знає.