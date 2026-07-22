Как в фильме: в Украине есть "скрытое" место с невероятными животными и видами (видео)

Перед поездкой нужно как следует подготовится

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В Украине существует малоизвестная локация для отдыха, которая может порадовать туристов невероятными видами и своими обитателями. При этом, она находится всего в нескольких часах езды от большого города.

О живописном месте рассказывают пользователи социальной сети Threads. Речь идет об эко-парке Турово в Днепропетровской области, который расположен в одноименном селе в ~90 километрах от Днепра.

"Открыли для себя новую локацию в 1.5 часах езды от Днепра: с. Турово", — пишет одна из посетительниц эко-парка и делится кадрами с локации.

На видео девушки можно отметить невероятную природу: кинематографичные панорамы и невероятную фауну, включая оленей, которых можно потрогать.

Село турово

Что известно об эко-парке Турово

Как указано на сайте "Рыба турист", здесь вы сможете увидеть краснокнижных животных и величественных представителей украинской фауны — зубров, бизонов, оленей, лосей, а также милых осликов, разнообразных коз и овец.

Животные проживают среди старинных украинских домов, что создает ощущение гармоничного сочетания природы и традиций. А расположение парка на берегу живописной реки Ориль делает эту локацию еще более привлекательной для отдыха.

Стоимость входа — 300 гривен.

Что важно знать

Еще одна пользовательница, посетившая локацию, предупредила о некоторых нюансах, к которым следует заранее подготовится, чтобы не испортить отдых:

"1) берите головные уборы и воду, потому что тени мало, идти надо долго, воды взять негде.

2) приготовьтесь идти вслепую. Территория действительно большая, указателей и карты нет.

3) в обед будет жарко и животные будут прятаться в тень, поэтому есть большой шанс их не увидеть.

4) в начале нам не сказали, что можно ехать на машине по территории, но вы знайте!", — рассказала девушка и посоветовала посещать парк вечером.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в Украине есть "тайный" водопад, о котором мало кто знает.