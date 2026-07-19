Забудете про поширені проблеми: навіщо класти у пральну машину разом з одягом кульки з фольги

Цей кухонний предмет може стати гарним помічником

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Звичайна кухонна фольга може знадобитися не лише для запікання їжі. Її можна також додати до пральної машини під час прання.

Експерти з Оk Diario пояснили, що такий трюк допомогти зменшити статичну електрику на одязі, адже під час прання речі постійно труться одна об одну, через що на тканинах накопичується електричний заряд.

Особливо це стосується синтетичних матеріалів. Алюміній добре проводить електрику, тому може допомогти нейтралізувати цей заряд.

Кульки з фольги. Фото: відкриті джерела

Завдяки цьому одяг менше притягує ворс, волосся та шерсть домашніх тварин. Крім того, речі краще розподіляються в барабані під час віджиму, через що на них може залишатися менше складок.

Однак у такого способу є і недоліки

Якщо кульки зроблені недостатньо щільно, шматочки фольги можуть відірватися, потрапити у зливну систему та спричинити проблеми з фільтрами або насосом. Також під час сильного обертання вони можуть пошкодити барабан.

Тому перед використанням такого лайфхаку важливо добре ущільнити фольгу та враховувати, що цей метод підходить не для кожної пральної машини

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, навіщо ставити склянку води у раковину.