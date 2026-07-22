Втік до РФ і висміював Ласточкіна: де зараз і що каже про війну Писаренко з "Дизель шоу"

Комік зрікся України

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Російський гуморист Сергій Писаренко, який кілька років був одним із найвпізнаваніших облич українського "Дизель Шоу", після початку повномасштабного вторгнення залишив Україну. Спершу він публічно засудив бойові дії, однак згодом повернувся до Росії, де продовжив творчу діяльність.

Писаренко народився 22 липня 1968 року в Магнітогорську. Популярність здобув ще у складі команди КВК "Уездный город", а з 2018 року почав зніматися у "Дизель Шоу", а згодом став одним із постійних акторів проєкту. В Україні він працював і жив разом із родиною, а його дружина є українкою.

Що Писаренко говорив після початку великої війни

24 лютого 2022 року Сергій Писаренко перебував у Києві. Разом із колегою Євгеном Нікішиним він записав відеозвернення, у якому назвав події війною, засудив обстріли мирного населення та закликав припинити кровопролиття. Тоді гуморист заявив, що не може мовчати, коли гинуть люди.

Однак надалі його публічна позиція змінилася. Вже після виїзду з України Писаренко не робив гучних заяв із засудженням російської агресії та повернувся працювати в Росію. Саме це стало однією з причин припинення співпраці з українським колективом.

Чому він більше не працює в "Дизель Шоу"

У "Дизель Студіо" пояснювали, що після початку повномасштабної війни їхні шляхи з російськими акторами розійшлися через різні позиції щодо війни. Актор Євген Сморигін розповідав, що українська команда не могла продовжувати співпрацю без чіткої проукраїнської позиції та засудження вторгнення.

Сергій Писаренко та Юрій Нікішин

Водночас художній керівник "Дизель Студіо" Єгор Крутоголов у 2023 році зазначав, що не чув від Писаренка "жодного поганого слова про Україну". На його думку, гуморист не висловлювався відкрито через побоювання за своїх близьких, які залишилися в Росії. Тоді Крутоголов повідомляв, що Писаренко перебував в Естонії, а його колега Євген Нікішин уже повернувся до РФ.

Сергій Писаренко та Юрій Нікішин

Проте у лютому 2023 року Сергій Писаренко показав справжнє ставлення до України: "Коли розпочалися бойові дії на території України, ми з Євгеном перебували у Києві на зйомках "Дизель Шоу". Ми вирішили якнайшвидше покинути країну. Цей нещасний випадок трапився на кордоні України та Угорщини. Спецслужби України буквально під дулами автоматом змусили сказати кілька речень проти спецоперації. На ролику видно, що ми знаходимося у відділенні поліції, за нами ростомір, Женя стоїть у напівнепритомному стані… У цій країні (РФ) живуть мої родичі, тож я туди їздив. Я народився у Магнітогорську та люблю Росію. І нікуди переїжджати з неї не збираюся".

Сергій Писаренко. Фото: facebook.com/pabaduba

Де Сергій Писаренко зараз

У 2025 році Писаренко висловився про ексколегу Ігоря Ласточкіна, який приєднався до лав ЗСУ: "На жаль, я не чув про це взагалі нічого і Ласточкіна не знаю, якби я був з ним знайомий хоча б. Він же, наскільки я знаю, з української команди КВК якоїсь був. То він, мабуть, там перебуває, в Україні. (Сміється). Серйозно зараз вирішив піти [воювати]? (Дуже сильно сміється.) Я думаю, що він просто зрозумів, що скоро кінець, що війна вже добігає кінця, настав час йти воювати", — сказав він росЗМІ.

Сергій Писаренко. Фото: uk.wikipedia.org

Після від'їзду Писаренка з України з'являлася інформація, що артист переїхав до Естонії. Однак сам Писаренко згодом спростував це і заявив, що лише навідував родичів, після чого повернувся до Москви. Нині він проживає в Росії, бере участь у телевізійних гумористичних проєктах, виступає разом із давнім партнером Євгеном Нікішиним та продовжує концертну діяльність.

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