Сбежал в РФ и высмеивал Ласточкина: где сейчас и что говорит о войне Писаренко из "Дизель шоу"

Комик отрекся от Украины

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

Российский юморист Сергей Писаренко, несколько лет являвшийся одним из самых узнаваемых лиц украинского "Дизель Шоу", после начала полномасштабного вторжения покинул Украину. Сначала он публично осудил боевые действия, однако впоследствии вернулся в Россию, где продолжил творческую деятельность.

Писаренко родился 22 июля 1968 в Магнитогорске. Известность получил еще в составе команды КВН "Уездный город", а с 2018 года начал сниматься в "Дизель Шоу", а впоследствии стал одним из постоянных актеров проекта. В Украине он работал и жил вместе с семьей, а его жена является украинкой.

Что говорил Писаренко после начала большой войны

24 февраля 2022 Сергей Писаренко находился в Киеве. Вместе с коллегой Евгением Никишиным он записал видеообращение, в котором назвал события войной, осудил обстрелы мирного населения и призвал прекратить кровопролитие. Тогда юморист заявил, что не может молчать, когда гибнут люди.

Однако позже его публичная позиция изменилась. После выезда из Украины Писаренко не делал громких заявлений с осуждением российской агрессии и вернулся работать в Россию. Именно это явилось одной из причин прекращения сотрудничества с украинским коллективом.

Почему он больше не работает в "Дизель Шоу"

В "Дизель Студио" объясняли, что после начала полномасштабной войны их пути с российскими актерами разошлись из-за разных позиций в отношении войны. Актер Евгений Сморыгин рассказывал, что украинская команда не могла продолжать сотрудничество без четкой проукраинской позиции и осуждения вторжения.

Сергей Писаренко и Юрий Никишин

В то же время, художественный руководитель "Дизель Студио" Егор Крутоголов в 2023 году отмечал, что не слышал от Писаренко "ни одного плохого слова об Украине". По его мнению, юморист не высказывался открыто из-за опасений за своих оставшихся в России близких. Тогда Крутоголов сообщал, что Писаренко находился в Эстонии, а его коллега Евгений Никишин уже вернулся в Россию.

Сергей Писаренко и Юрий Никишин

Однако в феврале 2023 года Сергей Писаренко показал истинное отношение к Украине: "Когда начались боевые действия на территории Украины, мы с Евгением находились в Киеве на съемках "Дизель Шоу". Мы решили как можно быстрее покинуть страну. Этот несчастный случай произошел на границе Украины и Венгрии. предложение против спецоперации. На ролике видно, что мы находимся в отделении полиции, за нами ростомер, Женя стоит в полубессознательном состоянии… В этой стране (РФ) живут мои родственники, поэтому я туда ездил.

Сергей Писаренко. Фото: facebook.com/pabaduba

Где Сергей Писаренко сейчас

В 2025 году Писаренко высказался об эксколлеге Игоре Ласточкине, который присоединился к рядам ВСУ: "К сожалению, я не слышал об этом вообще ничего и Ласточкина не знаю, если бы я был с ним знаком хотя бы. Он же, насколько я знаю, из украинской команды КВН какой-то был. Так он, наверное, там находится, на Украине. (Смеётся.) Серьёзно сейчас решил пойти [воевать]? (Очень сильно смеётся.) Я думаю, что он просто понял, что скоро конец, что война уже подходит к концу, пора идти воевать", — сказал он росСМИ.

Сергей Писаренко. Фото: ru.wikipedia.org

После отъезда Писаренко из Украины появлялась информация, что артист переехал в Эстонию. Однако сам Писаренко впоследствии опроверг это и заявил, что только навещал родственников, после чего вернулся в Москву. В настоящее время он проживает в России, участвует в телевизионных юмористических проектах, выступает вместе с давним партнером Евгением Никишиным и продолжает концертную деятельность.

Ранее "Телеграф" рассказывал, где сейчас кумир 2000-х Авраам Руссо. Когда он собирал залы в Киеве, а теперь поддерживает убийц.