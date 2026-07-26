Величезні вирви та пожежі: Київ уночі атакували балістикою, з'явилися фото наслідків

Внаслідок удару постраждали житлові та нежитлові об’єкти

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У ніч проти 26 липня Росія здійснила атаку по Києву. Під ударом опинилися одразу кілька районів.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомляє мер міста Віталій Кличко. За його словами, у столиці було зафіксовано пожежі та пошкодження.

У Шевченківському районі уламки впали на 18-поверхову будівлю. Сталося спалах на рівні 7-8 поверхів.

У Солом’янському внаслідок падіння уламків спалаху на території нежитлової забудови.

У Деснянському районі горять автомобілі та паркування.

Екстрені служби прямують на місця.

О 00:21 Повітряні сили попереджали про загрозу застосування ворогом балістичного озброєння з північного спрямування. Моніторинги повідомляли про запуск безпілотних літальних апаратів у бік Київської області.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Росія вдарила балістикою по виставці озброєння у Києві. В результаті атаки є безліч жертв та постраждалих. Як з’ясувалося, під обстріл потрапив приватний спортивний комплекс, а не військовий об’єкт, як спочатку заявив засновник компанії-виробника оборонної продукції First Contact, учасник бойових дій Валерій Боровик.