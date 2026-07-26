Аромати з минулого століття, що підкорюють 2026 рік: чим пахли наші бабусі та чому це знову модно
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Це запахи минулої епохи та вишуканого стилю
Мода циклічна, і це стосується не лише одягу чи аксесуарів. У 2026 році парфумерний світ дедалі частіше звертається до ароматів, які десятиліттями вважалися класикою. Композиції, популярні ще в середині минулого століття, знову привертають увагу тих, хто шукає елегантний і впізнаваний аромат.
Експерти видання instyle відзначають, що після кількох сезонів захоплення солодкими гурманськими композиціями із нотами карамелі, ванілі чи фісташки дедалі більше людей повертаються до квіткових, деревних та альдегідних ароматів. Саме вони багато років асоціювалися з витонченим стилем жінок 1950–1960-х років.
Аромати, які знову переживають хвилю популярності
Calèche від Hermès
Цей аромат французького бренду з'явився у 1961 році й став першим жіночим парфумом модного дому. Він поєднує цитрусову свіжість із квітковими нотами троянди, жасмину та іланг-ілангу, а завершують композицію ірис і деревні акорди. Сьогодні його обирають прихильниці стриманої класики.
Shalimar від Guerlain
Попри те, що парфуми випустили ще у 1925 році, вони залишалися одним із символів жіночої елегантності й у 1960-х. Композиція поєднує бергамот, цитрусові, жасмин, троянду, пачулі, ветивер, ваніль і сандалове дерево. Саме цей аромат багато хто називає одним із найвідоміших у світовій парфумерії.
Ô de Lancôme
Для тих, хто віддає перевагу більш легким композиціям, цей аромат став справжньою знахідкою. Він поєднує лимон, бергамот, мандарин, базилік, розмарин і дубовий мох, залишаючи свіжий та ненав'язливий шлейф. Навіть через десятиліття парфуми не втратили своєї актуальності.
Diorissimo від Dior
Ще один легендарний аромат, який і сьогодні залишається символом квіткової класики. У його композиції головну роль відіграють конвалія, жасмин та іланг-іланг. Завдяки ніжному звучанню Diorissimo вже багато років входить до списку культових парфумів бренду.
Chanel №5
Про цей аромат знають навіть ті, хто не цікавиться парфумерією. Створений ще у першій половині ХХ століття, він став справжньою легендою завдяки характерному альдегідно-квітковому звучанню. Chanel №5 досі залишається одним із найбільш упізнаваних і продаваних ароматів у світі.
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