"Допоможе успішний досвід": Бутусов назвав головну перевагу Білецького на фронті

Втрата цих міст може призвести до втрати всієї Донецької області

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Питання порятунку ситуації навколо Слов'янська та Краматорська варто довірити командиру Третього армійського корпусу бригадному генералу Андрію Білецькому. Його досвід допоможе провести планування, зосередити надійні штурмові підрозділи, вибудувати бойові порядки БПЛА та переломити хід битви, яка буде тривати і в цьому, і в наступному році.

Таку думку висловив командир взводу безпілотних систем бригади "Хартія", відомий журналіст Юрій Бутусов. За його словами, якщо не зробити вчасних управлінських кроків, можна вже скоро втратити ці міста, а потім і всю Донецьку область.

Бутусов наголосив, що фланг корпусу Білецького — це Лиман та агломерація. Саме там тримає фронт Третій АК і ворог не може просунутись ні на крок.

"Таким чином, смуга відповідальності Білецького може розширитись, його сили поруч і він може посилювати своїми резервами ділянку Слов'янську. Командири 3-го корпусу допоможуть впорядкувати бойові порядки наших військ на основі свого успішного досвіду", — зазначив Бутусов.

Андрій Білецький. Фото Вікіпедія

Він наголосив, що підпорядкувати Білецькому під командування потрібно не лише корпус, який відповідає за Слов'янськ, але й корпус, який відповідає за Костянтинівку. Адже ворог рухається на усьому цьому фронті, і оборона потрібна на широкій смузі.

"В 11-му корпусі ситуація важка, але там є сили, там б'ються у важких умовах — воїни 54-ї, 81-ї, 10-ї, 18-ї та інших наших відомі своєю історією частин, там зараз працює 432-й полк БПЛА Олега Ляшка — один з кращих на фронті зі знищення російської піхоти. Розумне управління та посилення може змінити хід боїв. Тільки впорядкування управління та організації на фронті зараз дозволить переломити хід битви, яка поки що відбувається не на нашу користь", — підкреслив Бутусов.

Ситуація навколо Слов'янська та Краматорська станом на 14 серпня 2026 року. Мапа DeepState

Раніше "Телеграф" розповідав, як виглядає Краматорськ після ударів КАБами та FPV-дронами росіян.