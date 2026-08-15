Магазини "АТБ" продовжують роботу у тривогу: у мережі пояснили чому
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В мережі "АТБ" впроваджений алгоритм дій на випадок повітряних тривог
Більшість магазинів мережі "АТБ" продовжує роботу під час повітряної тривоги. Це дозволяє тисячам людей швидко купити хліб, воду чи інші необхідні товари та, у разі потреби, сховатися в обладнаних підвалах прямо на місці.
Про це йдеться на офіційному сайті мережі. Зазначається, що вже п’ятий рік війни корпорація працює в посиленому режимі, адаптуючи графіки роботи магазинів під регіональні загрози.
У компанії зазначили, що перших днів повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році всі магазини "АТБ" працюють у посиленому режимі. Їхні графіки коригуються залежно від регіону, локальних загроз та ескалації бойових дій.
Так, деякі магазини в зонах активних боїв тимчасово закривались, щоб уникнути небезпеки для відвідувачів. Проте зазвичай двері супермаркетів залишаються відчиненими навіть під час повітряної тривоги.
Також вказано, що ще у 2022 році в деяких регіонах корпорація відкрила підвальні приміщення сотень магазинів як тимчасові бомбосховища. За роки війни політика компанії не змінилась — "АТБ" щогодини моніторить ситуацію та оновлює статуси для безпеки клієнтів в Telegram- і Viber-ботах.
Звернення до президента
Варто додати, що влітку 2022 року на сайті президента України з'явилась петиція №22/151328-еп про закриття магазинів АТБ під час повітряної тривоги. Проте вона не знайшла підтримки серед громадян і набрала лише 103 голоси з 25 тисяч необхідних для її розгляду.
Раніше "Телеграф" розповідав, чому в "АТБ" немає металевих рамок на вході.