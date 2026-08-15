Магазини "АТБ" продовжують роботу у тривогу: у мережі пояснили чому

В мережі "АТБ" впроваджений алгоритм дій на випадок повітряних тривог

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Більшість магазинів мережі "АТБ" продовжує роботу під час повітряної тривоги. Це дозволяє тисячам людей швидко купити хліб, воду чи інші необхідні товари та, у разі потреби, сховатися в обладнаних підвалах прямо на місці.

Про це йдеться на офіційному сайті мережі. Зазначається, що вже п’ятий рік війни корпорація працює в посиленому режимі, адаптуючи графіки роботи магазинів під регіональні загрози.

У компанії зазначили, що перших днів повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році всі магазини "АТБ" працюють у посиленому режимі. Їхні графіки коригуються залежно від регіону, локальних загроз та ескалації бойових дій.

Так, деякі магазини в зонах активних боїв тимчасово закривались, щоб уникнути небезпеки для відвідувачів. Проте зазвичай двері супермаркетів залишаються відчиненими навіть під час повітряної тривоги.

Також вказано, що ще у 2022 році в деяких регіонах корпорація відкрила підвальні приміщення сотень магазинів як тимчасові бомбосховища. За роки війни політика компанії не змінилась — "АТБ" щогодини моніторить ситуацію та оновлює статуси для безпеки клієнтів в Telegram- і Viber-ботах.

Звернення до президента

Варто додати, що влітку 2022 року на сайті президента України з'явилась петиція №22/151328-еп про закриття магазинів АТБ під час повітряної тривоги. Проте вона не знайшла підтримки серед громадян і набрала лише 103 голоси з 25 тисяч необхідних для її розгляду.

Петиція до президента не знайшла підтримки громадян

Раніше "Телеграф" розповідав, чому в "АТБ" немає металевих рамок на вході.